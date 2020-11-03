رسميًا... دمنهور يتعاقد مع مدافع البنك الأهلي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
Advertisements


أعلن مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله عن إبرام الفريق تعاقدًا مع نادر السيد لاعب نادي البنك الأهلي الصاعد مؤخرًا للدوري الممتاز.

وقد تعاقد نادي دمنهور مع نادر السيد المدافع السابق لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بعد تقديم اللاعب أداء مميزًا مع فريقه في دوري الدرجة الثانية.

وطلب المدير الفني لنادي دمنهور والسابق لنادي البنك الأهلي عيد مرازيق، إبرام التعاقد مع نادر السيد نظرًا لقدرات اللاعب الفنية المميزة في الخط الدفاعي، وتقديمه أداء مميز في ولايته مع فريقه السابق.

ويسعي نادي دمنهور لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، للمنافسة علي صدارة المجموعة الثالثة" مجموعة بحري"، بعدما فرط في خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز، الموسم المنقضي مؤخرًا.

أخبار تهمك

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

منذ ساعة و 9 دقيقة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ 19 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه