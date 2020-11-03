رسميًا... دمنهور يتعاقد مع مدافع البنك الأهلي

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أعلن مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله عن إبرام الفريق تعاقدًا مع نادر السيد لاعب نادي البنك الأهلي الصاعد مؤخرًا للدوري الممتاز.



وقد تعاقد نادي دمنهور مع نادر السيد المدافع السابق لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بعد تقديم اللاعب أداء مميزًا مع فريقه في دوري الدرجة الثانية.



وطلب المدير الفني لنادي دمنهور والسابق لنادي البنك الأهلي عيد مرازيق، إبرام التعاقد مع نادر السيد نظرًا لقدرات اللاعب الفنية المميزة في الخط الدفاعي، وتقديمه أداء مميز في ولايته مع فريقه السابق.



ويسعي نادي دمنهور لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة، للمنافسة علي صدارة المجموعة الثالثة" مجموعة بحري"، بعدما فرط في خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز، الموسم المنقضي مؤخرًا.