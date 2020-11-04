شاهد.. تعليق ناري من الشيخ خالد الجندي على فشل مقاطعة المنتجات الفرنسية

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علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مسألة فشل مقاطعة المنتجات الفرنسية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يعتذر.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "المقاطعة نزلت على ما فيش، ماكرون لم يعتذر وإذا كان اتكلم كويس عن الإسلام، ولكنه لم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم".



وتابع "ماكرون تحدث أن ما حدث هي مبادئ علمانية، وأنا كنت أرى أن المقاطعة مش هتجيب نتيجة، وكل اللي دعوا ليها قاعدين في أفخم الفنادق في الخارج ويتناولون المنتجات الفرنسية".



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عقب الدكتور مختار جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على واقعة قتل المدرس الفرنسي، على خلفية عرضه رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وقال "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc": "لو عايزين نعترض، نعمل مظاهرة سلمية، نروح نقعد أمام السفارة ونصلي على النبي، لكن البعض لم يكتفي بذلك، وقام أحد الشباب بقتل المدرس، والبعض قام بجرائم الأخرى"



وتابع أن الشاب الشيشاني الذي قام بقتل المدرس جاهل بالمنهج النبوي الذي يتميز بالسماحة، لافتَا إلى أن الرئيس الشيشاني عقب على هذا الحادث قائلًا: "هذا الشاب أصله شيشاني، ولكنه تربى في فرنسا التي تميز بين الخلق....احنا بنربي أولادنا على الحب وعلى السلام، لكنه تربى في فرنسا التي تتحدث بأشياء ولديها أفعال أخرى،... ده المتحف الوطني في فرنسا به 17ألف جمجمة"



وأضافت: "يا جماعة ما تستفزوش الخلق، لأن الخلق ليس على درجة وعي واحد، احنا أمام 2 مليار مسلم، فرنسا بتعاديهم بسبب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم".



واستطرد الجندي "مش عايزين العالم الإسلامي يستمر في ردوده الانفعالية لأنها لا تؤدي بنتيجة بدليل تكرار هذه الرسوم بعد الرسوم الدنماركية، لازم يكون دفاعنا وحبنا عن الرسول مش بالشتيمة والانفعال وإنما بالاقتداء بأخلاقه".