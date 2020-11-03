كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي تصوير: عبد الحافظ حمدي
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تألقت الفنانة كارمن سليمان في ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية والذي أقيم اليوم بمسرح النافورة بالأوبرا.

وأبدعت "سليمان" من خلال تقديمها كوكبة من أبرز أغانيها وارتدت فستان أبيض متألق أبهرت به الجميع.



يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيرى، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن.
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية
كارمن سليمان تحيي ثالث أيام مهرجان الموسيقى العربية

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