نجيب وجدو يوقعان للبنك الأهلي

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تعاقد نادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء اشرف نصار، مع ثنائي الجونة، محمد ناجي جدو، ومحمد نجيب، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.



وأعلن البنك مؤخراً، عن ضم ثلاث صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، وإستعارة أحمد ياسين لاعب مصر المقاصة لمدة موسم .



ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.