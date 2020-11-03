أبو مازن يعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:00 م
ابو مازن
ابو مازن
وكالات
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 نوفمبر 2020.

 

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، يوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وذكرت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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