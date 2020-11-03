موسيماني يتمهل قبل حسم مصير نجم الأهلي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:02 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التسرع في اتخاذ قرار بشأن رحيل لاعبه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة، حول رغبة المارد الأحمر في رحيل صالح جمعة لاعب الفريق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان موسيماني، أعاد صالح جمعة لقوائم المباريات المحلية والإفريقية، مرة أخرى بعد خروجه طوال الموسم منذ بدايته تحت قيادة الجهاز الفني السابق.

وشارك جمعة، بديلًا خلال مواجهة طلائع الجيش، بالمباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.



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