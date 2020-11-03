موسيماني يستقر على موعد جديد لتدريبات الأهلي قبل النهائي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة  بيتسو موسيماني، على مد فترة الراحة للاعبين لمدة أربعة أيام إضافية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل.

ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.

وسيعود الأهلي للتدريبات استعدادا للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر المقبل، حيث ينتظر الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي.

ونجح الأهلي في تخطي فريق الوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهابا وايابا بنتيجة 5-1.

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