موسيماني يستقر على موعد جديد لتدريبات الأهلي قبل النهائي
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:58 م
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على مد فترة الراحة للاعبين لمدة أربعة أيام إضافية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل.
ومنح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، عقب مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري، لكنه قرر مد فترة الراحة لأربعة أيام إضافية.
وسيعود الأهلي للتدريبات استعدادا للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 27 نوفمبر المقبل، حيث ينتظر الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي.
ونجح الأهلي في تخطي فريق الوداد المغربي بعد الفوز عليه ذهابا وايابا بنتيجة 5-1.