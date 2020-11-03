براعم الاتصالات يتألقون فى الاسماعيلية وحسنى عبدربه يشعل حماس اللاعبين

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
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تألق براعم كرة القدم بنادى المصرية للاتصالات فى التجربة الودية التى خاضوها امام اكاديمية بنفيكا بالاسماعيلية وذلك ضمن استعدادات فرق القطاع للموسم الجديد .

 وظهر لاعبو قطاع البراعم مواليد 2007 و 2008 و 2009 بمستوى طيب للغاية وقدموا اداء مميز وضح من خلاله الجهد المبذول من الاجهزة الفنية للفرق الثلاثة تحت اشراف مدير القطاع الحالى ونجم الأهلى السابق والمدير الفنى السابق للفريق الاول بالنادى احمد رضوان .

وحرص رضوان من خلال خبراته كمدير فنى على عقد محاضرات تدريبية قبل انطلاق فترة الاعداد لكل مدربى القطاع للاطلاع وشرح أحدث الطرق التدريبية للبراعم وكيفية تجهيز فرق قوية من خلال التدريب القائم على اسس علمية حديثة لصناعة وتقديم نجوم المستقبل سواء للنادى او المنتخبات الوطنية .

من جهة اخرى حضر التجربة الودية نجم منتخب مصر والاسماعيلى السابق حسنى عبدربه الذى حرص على التقاط الصور التذكارية مع براعم الاتصالات وهو ما اشعل حماس اللاعبين .

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