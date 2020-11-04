تامر أمين يطالب بمنع الأستاذ الجامعي المسيء للقرآن من التدريس (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين، واقعة تجاوز أستاذ جامعي فى القرآن الكريم بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مؤكدا أنه تصرف غير مقبول.





وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" إن هناك موجه غضب كبير ضد الأستاذ الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بإيقاف المدرس عن العمل للتحقيق في الواقعة.





وتابع الإعلامي: "هذا المدرس يجب أن يوقف نهائيًا عن التدريس لكى يعلم طريقة التدريس الصحيحة"





يذكر أن جامعة الإسكندرية، قالت في بيان لها، إن عضو هيئة التدريس صاحب الواقعة لا ينتمي لجامعة الإسكندرية وأنه عضو بهيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأن المعهد تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا يتبع الجامعة، وقد وجه وزير التعليم العالي بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق.



