تامر أمين يطالب بمنع الأستاذ الجامعي المسيء للقرآن من التدريس (فيديو)
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي تامر أمين، واقعة تجاوز أستاذ جامعي فى القرآن الكريم بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مؤكدا أنه تصرف غير مقبول.
وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" إن هناك موجه غضب كبير ضد الأستاذ الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بإيقاف المدرس عن العمل للتحقيق في الواقعة.
وتابع الإعلامي: "هذا المدرس يجب أن يوقف نهائيًا عن التدريس لكى يعلم طريقة التدريس الصحيحة"
يذكر أن جامعة الإسكندرية، قالت في بيان لها، إن عضو هيئة التدريس صاحب الواقعة لا ينتمي لجامعة الإسكندرية وأنه عضو بهيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأن المعهد تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا يتبع الجامعة، وقد وجه وزير التعليم العالي بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق.
كانت موجة غضب عارمة قد اجتاحت منصات "السوشيال ميديا" إثر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع للدكتور محمد المهدلي أستاذ علم الاجتماع السياسي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، الذي ظهر فيه يتطاول على القرآن الكريم ويسبه أمام طلابه خلال إحدى المحاضرات، وهو ما لاقى اعتراضًا من قِبل الطلاب ونشوب مشادات بينهم وبينه، وقام الطلاب بنشر الفيديو عبر "السوشيال ميديا" حيث يرون ما ذكره مخالفًا للتعاليم والأمور الدينية الإسلامية.
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