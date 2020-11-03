أسعار تتحول للتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
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تحولت أسعار النفط للتعافي في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية، واحتمالية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج من قبل "أوبك+".

ويأتي ارتفاع الخام تزامناً مع مكاسب الأسواق المالية في ترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية ووسط خسائر الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" اجتمع بمنتجي الطاقة المحللين أمس الإثنين لمناقشة إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج.

وساعدت الآمال في أن يتراجع كبار المنتجين عن زيادة الإنتاج بداية من العام المقبل على رفع الأسعار في الجلسة الماضية، لكن السوق تواجه مخاوف ارتفاع إصابات كورونا، وزيادة الإمدادات الليبية بشكل سريع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 2.3 بالمائة إلى 37.66 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش،  زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 2 بالمائة إلى 39.77 دولار للبرميل.

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