الشباب ومعلمين ببا يتأهلان لنهائى دورة المينى فوتبول ببنى سويف

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نجح فريقا الشباب ومعلمين ببا فى التأهل للمباراة النهائية في الدورة الرياضية للعبة المينى فوتبول للبراعم مواليد 2005/2006 ، والتي يشارك فيها ٨ فرق من محافظة بني سويف .



تقام البطولة تحت إشراف وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وبالتعاون مع منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ، والفرق المشاركة هي : ( الشباب 1 ، الشباب 2 ، تزمنت الشرقية ، ليدرز ، الاوائل، معلمين ببا ، مصر المقاصة ، الريان )



ونجح فريق نادى الشباب في التاهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منافسه الشباب 2 بركلات الترجيح 2/3 ، فيما نجح معلمين ببا فى تحقيق فوز على تزمنت الشرقية بركلات الترجيح 5/6 .



وتقرر إقامة نهائي البطولة الخميس القادم الساعة 4 عصرا بملعب نادى الشباب ببنى سويف بحضور مسؤلي مديرية الشباب والرياضة ومجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول .