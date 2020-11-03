الشباب ومعلمين ببا يتأهلان لنهائى دورة المينى فوتبول ببنى سويف

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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نجح فريقا الشباب ومعلمين ببا فى التأهل للمباراة النهائية في الدورة الرياضية للعبة المينى فوتبول للبراعم مواليد 2005/2006 ، والتي يشارك فيها ٨ فرق من محافظة بني سويف .

تقام البطولة تحت إشراف وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف وبالتعاون مع منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ، والفرق المشاركة هي : ( الشباب 1 ، الشباب 2 ، تزمنت الشرقية ، ليدرز ، الاوائل، معلمين ببا ، مصر المقاصة ، الريان )

ونجح فريق نادى الشباب في التاهل للمباراة النهائية عقب فوزه على منافسه الشباب 2 بركلات الترجيح 2/3 ، فيما نجح معلمين ببا فى تحقيق فوز على تزمنت الشرقية بركلات الترجيح 5/6 .

وتقرر إقامة نهائي البطولة الخميس القادم الساعة 4 عصرا بملعب نادى الشباب ببنى سويف بحضور مسؤلي مديرية الشباب والرياضة ومجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول .

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