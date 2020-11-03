في غياب أوباما.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء المغربي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك, مواجهة الفارس الأبيض المصيرية أمام الرجاء الرياضي المغربي، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم 4 نوفمبر من القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد حقق فوزا غاليا في مباراة الذهاب أمام الرجاء الرياضي، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، على ملعب مركب محمد الخامس.

تشكيل الزمالك أمام الرجاء الرياضي المغربي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة الرجاء الرياضي المغربي، كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد أبو جبل 

خط الدفاع:- حازم إمام - محمود حمدي الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

خط الوسط:- فرجاني ساسي - طارق حامد

خط الوسط الهجومي:- أشرف بن شرقي - أحمد السيد زيزو - محمد أوناجم

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرروا تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ثم إلى الرابع من نفس الشعر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

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