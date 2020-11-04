شاهد| في لفته إنسانية.. السيسي يوجه بتلبيه احتياجات الطفل بائع الكوبيات"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال مصطفى عيسى صاحب الـ 12 عاما و"بائع الكوبايات "، إنه يعمل في بيع "الأكواب" بالشارع بجانب دراسته في المدرسة، موضحا أنه يحقق مكسب حوالي 100 جنيه في اليوم.

وتابع "عيسى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يعمل في بيع الكوبايات بالشارع خلال الأيام التي لا ينتظم فيها دراسيا.

وأضاف، أن وفدا من رئاسة الجمهورية زاره بمنزله في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مضيفا: "لم أعد في حاجة لشيء بعد زيارة وفد رئاسة الجمهورية لمنزلي وتلبية احتياجات"، معلقا: "بقول للرئيس السيسي شكرا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بائع الأكواب السيسي الرئيس

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 6 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "السيسي" يستقبل "مروة العبد" سائقة التروسيكل (صور)

من هي "مروة العبد" سائقة التروسيكل التي استقبلها "السيسي" ؟

مصدر أمني يروي تفاصيل جديدة حول سرقة "جوهرجي" بأبو النمرس

"أنا هكبر وهجيب حق بابا".. رسائل أهالي الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة

"ساكن في الشارع".. كشف غموض سرقة جواهرجي بأبو النمرس

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه