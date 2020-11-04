شاهد| في لفته إنسانية.. السيسي يوجه بتلبيه احتياجات الطفل بائع الكوبيات"
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
داليا الحسين
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قال مصطفى عيسى صاحب الـ 12 عاما و"بائع الكوبايات "، إنه يعمل في بيع "الأكواب" بالشارع بجانب دراسته في المدرسة، موضحا أنه يحقق مكسب حوالي 100 جنيه في اليوم.
وتابع "عيسى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يعمل في بيع الكوبايات بالشارع خلال الأيام التي لا ينتظم فيها دراسيا.
وأضاف، أن وفدا من رئاسة الجمهورية زاره بمنزله في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مضيفا: "لم أعد في حاجة لشيء بعد زيارة وفد رئاسة الجمهورية لمنزلي وتلبية احتياجات"، معلقا: "بقول للرئيس السيسي شكرا".
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