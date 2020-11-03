تعثر انتقال دونجا إلى الزمالك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعثر انتقال نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض مسؤولي بيراميدز بشكل قاطع رحيل دونجا إلى نادي الزمالك كونه ركيزة أساسية في الفريق، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنه للزمالك.

وأبلغت بيراميدز اللاعب برفض كافة العروض المقدمة إليه مهما كانت الإغراءات.

وتستهدف إدارة الفريق، المنافسة على كافة البطولات، خلال الموسم المقبل، لا سيما بعد ضم عناصر مميزة.

وارتبط دونجا بالانتقال للزمالك هذا الصيف وتحركت إدارة النادي لضم اللاعب بشكل رسمي إلا أن بيراميدز رفض كافة العروض المقدمة للاعب.

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