"يهوى السرقة".. الجمهور ينشر فيديو لأحمد مالك لإثبات حبه للسرقة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشر فيديو للفنان أحمد مالك وهو في أحد البنزينات حيث اتهمه البعض بأنه قام بسرقة أحد المنتجات ولم يدفع ثمنها وتصدر "مالك" التريند.



وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو قديم لأحمد مالك في حلقة قديمة مع أبلة فاهيتا وقال "مالك" حينها أنه يهوى سرقة الأشياء الصغيرة وعبر عن ذلك قائلا: "بحب سرقة الحاجات الصغيرة البسيطة اللي محدش يحس بيها مثل الطفايات والبرانص والشباشب المتواجدة في الفنادق".

ورد أحمد مالك على ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "في فيديو غريب نزل ليا وانا بشتري منتج من احد البنزينات في القاهرة، وبعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج. محاولة مخجلة للتشهير بيا، انا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل تم تصويري بدون اذني وتركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي الي فعل مشبوه انا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من احد الاسخاص انه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب. ارجوا من الجميع ان لا يصدقوا اي شيء يشوفوه. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الواقعة الغريبة والمهينة. والي اي شخص له تواجد اعلامي اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل اي موقف ضدك بيكون سهل جدا. اتمني اكون عند ثقتكم واتمني ان لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي واحاول ان لا استسلم لهجوم ظالم. شكرا واتمني مكنش طولت عليكم".

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