باتشيكو يرفض رحيل جوكر الزمالك

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبلغ جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة النادي برفضه فكرة التخلي عن إسلام جابر لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن جايمي باتشيكو استقر على موقفه النهائي من رحيل إسلام جابر خاصة وأن اللاعب كان على قائمة الراحلين عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بطلب من المدير الفني السابق باتريس كارتيرون.

وأبدى جايمي باتشيكو اقتناعه بإسلام جابر، خاصة وأن الأخير يجيد اللعب في أكثر من مركز، ووصفه البرتغالي بالجوكر، وابلغ إدارة النادي بصعوبة الاستغناء عنه.

إسلام جابر نال ثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو بعد المستويات الكبيرة التي ظهر عليها خلال الفترة الماضية ومنذ تولي البرتغالي القيادة الفنية الابيض بديلا عن باتريس كارتيرون الذي تولي تدريب التعاون السعودي.

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