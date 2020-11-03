رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

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نجح مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في الحصول على توقيع اللاعب أحمد شعراوي، مهاجم الداخلية والبنك الأهلي الأسبق، في صفقة انتقل حر، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.



وقام اللاعب بالتوقيع للإعلاميين، لمدة موسمين، في حضور مسؤولو الفريق، وياسر الكناني المدير الغني الجديد.



ويعد شعراوي لاعب سابق في صفوف أندية عرب الرمل، وميت خاقان والداخلية واف سي مصر وخاض تجربة احتراف بالدوري السعودي ضمن أندية حكين والسد ونادي وج.



ويعد شعراوي من العناصر المميزة في الجانب الهجومي، ويملك خبرات كبيرة في القسم الثاني، وتلقى مؤخرا أكثر من عرص رسمي في مجموعتى القاهره والصعيد قبل حسم وجهته المقبلة كلاعب في صفوف الإعلاميين.