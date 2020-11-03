رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements

نجح مجلس إدارة نادي الإعلاميين، في الحصول على توقيع اللاعب أحمد شعراوي، مهاجم الداخلية والبنك الأهلي الأسبق، في صفقة انتقل حر، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للإعلاميين، لمدة موسمين، في حضور مسؤولو الفريق، وياسر الكناني المدير الغني الجديد.

ويعد شعراوي لاعب سابق في صفوف أندية عرب الرمل، وميت خاقان والداخلية واف سي مصر وخاض تجربة احتراف بالدوري السعودي ضمن أندية حكين والسد ونادي وج.

ويعد شعراوي من العناصر المميزة في الجانب الهجومي، ويملك خبرات كبيرة في القسم الثاني، وتلقى مؤخرا أكثر من عرص رسمي في مجموعتى القاهره والصعيد قبل حسم وجهته المقبلة كلاعب في صفوف الإعلاميين.

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ 13 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

منذ ساعة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه