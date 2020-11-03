برشلونة ومانشستر يونايتد يسعيان لمواصلة انتصاراتهما الأوروبية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
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يسعي ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواصلة انتصاراتهما على الصعيد الأووربي، وتحقيق الفوز الثالث بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف برشلونة فريق دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة التي يتصدرها برشلونة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط ليوفنتوس الإيطالي ونقطة واحدة لكل من دينامو كييف وفيرنسفاروش المجري.

ونال برشلونة دفعة هائلة من الفوز الثمين 2 - صفر على يوفنتوس في عقر داره خلال الجولة الماضية من مباريات المجموعة، ويتطلع الفريق لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي ليقترب خطوة كبيرة من التأهل لدور الستة عشر.

ولكن الفريق سيخوض المباراة بعد سقوطه في فخ التعادل 1 - 1 مع ألافيس في الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع في مباراة شهدت خطأ فادحا من حارس المرمى نوربرتو نيتو.

وقد تشهد مباراة الفريق عودة الألماني، مارك أندري تير شتيغن، لحراسة مرمى برشلونة ، حيث تعافى من الإصابة مؤخرا وشارك في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، لكنه لم يشارك في مباراة ألافيس استعداداً للمشاركة في مباراة دينامو.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، يتطلع يوفنتوس لاستعادة الاتزان عندما يحل ضيفا على فيرنسفاروش، إذ سيعود البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع الفريق بدوري الأبطال بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكد النجم البرتغالي عودته القوية للملاعب من خلال هدفين سجلهما للفريق في المباراة التي حقق فيها الفوز 4 - 1 على سبيزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وبعد انتصارين مثيرين على باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني، يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على إسطنبول باشاك شهير التركي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة، إذ يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل من سان جيرمان ولايبزيغ فيما يتذيل باشاك شهير المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بهزيمتين متتاليتين.

وفيما يشير ترتيب المجموعة إلى أن مباراة الأربعاء ستكون الاختبار الأسهل لمانشستر في المجموعة، لم يكن باشاك شهير صيدا سهلا لفريق سان جيرمان في الجولة الماضية وقد يشكل إزعاجا شديدا لضيفه الإنجليزي لاسيما أنه يدرك أن التعرض للهزيمة الثالثة على التوالي سيبدد آماله منطقيا في التأهل من هذه المجموعة الصعبة إلى الدور الثاني.

وفي المجموعة الخامسة، يتطلع تشيلسي الإنجليزي للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي عندما يستضيف رين الفرنسي بعدما تعادل سلبيا مع إشبلية الإسباني أوروبيا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ثم فاز على كراسنودار الروسي 4 - صفر أوروبيا وعلى بيرنلي 3 - صفر بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر تشيلسي المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام إشبيلية، فيما يحتل رين المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف أمام كراسنودار.

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