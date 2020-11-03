حكاية فيلم.. "وكالة البلح" شارك فيه محمود ياسين لتوافر الصفات الجسمانية فيه بدلًا من نور الشريف

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حكاية فيلم اليوم عن أحد الأفلام الهامة وهو "وكالة البلح" لنجمة الجماهير نادية الجندي، والنجم الكبير محمود ياسين.



كان الفيلم مرشح لدور البطولة الرجالي الفنان الكبير نور الشريف، ولكنه وجد أن ملامح التاجر الشرير تتسق مع محمود ياسين، بشكل أكبر.



الدور كان يحتاج لشخصية قوية ذات طابع شرس، وهو ما كان يميز محمود ياسين، وهو سبب اختياره بدلًا من نور الشريف.



وأشادت نادية الجندي، بأداء محمود ياسين، في فيلم وكالة البلح، حيث شاركها البطولة والفنان محمود عبدالعزيز، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.



يعتبر فيلم "وكالة البلح" أول فيلم مصري يكون لمدة عام في دور العرض، ومن أشهر جمل الفيلم: "أنا نعمة الله والأجر على الله"، "محبكش وانت كدة" التي ظل يرددها الجمهور حتى الأن.



عرض الفيلم لأول مرة عام 1982 في دور السينما المصرية ليتصدر قائمة الإيرادات بعد أسبوع من عرضه، واحتل المركز الأول في العالم العربي.



حاز الفيلم إعجابًا وشهرة كبيرة مما جعل نادية الجندي، النجمة الأعلى مبيعًا في العالم العربي وتصبح نجمة شباك التذاكر.



يعتبر الفيلم بداية نادية الجندي كبطلة مثيرة ومتلاعبة بعواطف الرجال لتكشف من خلال الأفلام عن تأثير ثنائية الجنس والسلطة.



قصة الفيلم مأخوذة من قصة قصيرة للروائي نجيب محفوظ بعنوان "أهل الهوى".







