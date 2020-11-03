6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
أية سويد
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اليوم، بدأت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليختار الأمريكيين رئيسهم المقبل بين الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بادين، واللذين تختلف أجندتهما السياسية بشكل كبير.


وتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، في عدة ولايات وصفت بأنها ستحسم الجدل في عملية الفوز في الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن استطلاعات الرأي كشفت عن تقارب كبير بين الأصوات المؤيدة لكل من ترامب وبايدن.

وتعتبر فلوريدا واحدة من الولايات التي تحدد نتيجتها الفائز على مستوى البلاد، حيث إن الفائز فيها يصبح الرئيس في جميع الانتخابات الرئاسية منذ 1996، وتمتلك 29 صوتًا في المجمع الانتخابي، وعندما يفوز فيها مرشح جمهوري يفوز بالانتخابات، بحسب تقرير لشبكة " CNN"الأمريكية.

وينتهي التصويت في فلوريدا الساعة 8 مساء بتوقيت الساحل الشرقي (الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وبدأ بالفعل فرز الأصوات في الولاية منذ يوم 24 سبتمبر الماضي، وسوف تبدأ إدارة الانتخابات في الولاية بنشر نتائج فرز الأصوات أولًا بأول بعد ساعة واحدة من انتهاء عملية التصويت.

وقد أدلى نحو 9 ملايين ناخب بالفعل في فلوريدا بأصواتهم من خلال التصويت المبكر (4.3 مليون بشخصهم والباقي أرسلوا بطاقات التصويت عبر البريد)، ولا يسمح باستقبال بطاقات التصويت عبر البريد بعد يوم الانتخابات أي بعد 3 نوفمبر.

وبدأ التصويت المبكر في ولاية جورجيا يوم 19 أكتوبر الماضي وتبدأ عملية جدولة وفرز الأصوات بمجرد انتهاء التصويت أي الساعة 7 مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع بدء ظهور النتائج في الولاية تباعًا بعد ساعة من انتهاء التصويت.

وصوت أكثر من 3.9 مليون بالفعل من خلال التصويت المبكر منهم نحو 2.7 مليون بشخصهم والباقي من خلال التصويت عبر البريد، وبحسب موقع مشروع الانتخابات، يمثلون 55.9% من الناخبين المسجلين في ولاية جورجيا التي تمتلك 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.


أما في ولاية تكساس، فبدأ بها التصويت المبكر في 22 أكتوبر ومعه بدأ أيضًا عملية حساب الأصوات في المقاطعات الكبيرة، وفي المقاطعات الصغيرة بدأت العملية يوم 30 أكتوبر ويسمح في تكساس باستقبال بطاقات التصويت عبر البريد حتى بعد يوم من يوم الانتخابات أي حتى غد الأربعاء.

وأدلى أكثر من 9.7 مليون ناخب بأصواتهم في تكساس، منهم 8.7 مليون من خلال التصويت المباشر بشخوصهم والباقي أرسلوا تصويتهم عبر البريد، وهو ما يتخطى إجمالي نسبة الإقبال في الانتخابات الماضية (2016) بأكثر من 4%..

وعلى الرغم من أن تكساس ولاية جمهورية، حيث كانت آخر مرة تصوت لمرشح ديمقراطي عام 1976، فإنها تعتبر من الولايات المتأرجحة هذا العام بسبب تقارب ترامب وبايدن في استطلاعات الرأي هناك، وتمتلك الولاية 38 صوتًا في المجمع الانتخابي.


وفي ولاية نورث كارولينا، ينتهي التصويت في الولاية الساعة 7.30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (نصف ساعة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، وتبدأ عملية فرز الأصوات بعدها مباشرة، وتبدأ النتائج الأولية في الظهور تباعًا بعد ساعة من انتهاء التصويت.

ووأدلى 4.5 مليون ناخب بأصواتهم في الولاية حتى مساء الإثنين الماضي، منهم 3.6 مليون بشخصهم والباقي عبر البريد، وتمتلك الولاية 15 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأصبحت نورث كارولينا من الولايات المتأرجحة الهامة التي لابد لترامب من الفوز بها ليحافظ على حظوظه في الفوز على مستوى البلاد، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم بايدن في الولاية.

أما الولاية التي إن لم يفز بها أي من المرشحين سيكون الخاسر بالتأكيد، فهي أوهايو، وهي الولاية الوحيدة التي لا تصوت إلا للمرشح الفائز، بحسب ما تظهره بيانات التصويت في الانتخابات الأمريكية، حيث لم يفز أي رئيس جمهوري بالمنصب دون الحصول على أصوات أوهايو في المجمع الانتخابي وعددها 18 صوتًا.


وينتهي التصويت في أوهايو الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (نصف ساعة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، وتبدأ عملية فرز الأصوات بعدها مباشرة، وتبدأ النتائج الأولية في الظهور تباعًا بعد ساعة من انتهاء التصويت.

وتعتبر ولايات بنسلفانيا (20 صوتًا في المجمع الانتخابي) وأريزونا (11 صوتًا) وويسكنسون (10 أصوات) وميشيجان (16 صوتًا) من الولايات الحاسمة، وينتهي التصويت فيها (2 صباح غد الأربعاء بتوقيت جرينتش)، عدا بنسلفانيا التي تغلق الساعة 8 بتوقيت الساحل الشرقي.

ومن المتوقع أن يتأخر ظهور النتائج الأولية في تلك الولايات إلى صباح اليوم التالي للانتخابات أو حتى لعدة أيام، اعتمادًا على فرز العدد الأكبر من الأصوات فيها مقارنة بما تبقى من أصوات لم يتم فرزها بعد من ناحية ونسبة الأصوات التي لم يتم تسلمها بعد والمرسلة عبر البريد.

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