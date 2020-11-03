السكة الحديد يواجه البلاستيك وديًا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، غدا الاربعاء، أولى مبارياته الودية مع فريق البلاستيك بقيادة تأمر عبد الخالق استعدادا للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة جمعة مشهور المدير الفني ،
وحث المدير الفني قبل بدء التمرين اللاعبين على ضرورة الالتزام الكامل بالتدريبات والتعليمات الفنية، وأنه لا مكان بالفريق لاي مقصر ، خاصة أن الفريق يسعى للمنافسة بقوة على الصعود هذا العام لاستعادة مكانة نادي السكة الحديد
وضمت قائمة اللاعبين المستمرين بالفريق منذ الموسم الماضي وحتى الآن كل من : إبراهيم شعللها، حسن بشندى
عبد العليم السيد ،محمد أحمد ريعو،فوزى الكاشف،محمود سعيد الصقر، أسامة صبحى،محمد رمزى،حازم شعيب، المتولى محمود،محمود أكمل،امادور ، وطه زين،فتحى مجدى،محمد عاطف، محمد فارس،

ضمت قائمة الراحلين كل من
مصطفى عبد ربه، حسام عطوه،مصطفى جلال، محمد عبد الفتاح شولا، أحمد عبد المنعم كشرى، أحمد خالد، أحمد ربيع، أحمد أسامة، محمد قطب،
يوسف عطائ، محمد السعدنى،
محمد جمعه

وثم التعاقد مع كمال الزين ظهير أيمن بنى سويف، وأحمد بلحه ظهير ايسر البنك الأهلي ، وإسلام سليمان حارس مرمى أسوان وجاري التعاقد مع آخرين لتدعيم صفوف الفريق، وسيتم الإعلان عنهم جميعا.

كما يضم الجهاز الفني للسكة الحديد هذا الموسم كل من: جمعه مشهور مديرا فنيا، كمال اليمنى مدرب عام، خالد بليه مدرب، إسلام طاهر مدرب مساعد، وائل خليفه مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد عبد العال طبيب الفريق ، وليد نصار أخصائي علاج طبيعي، حسين إبراهيم مُدلك ، وليد أنور مدير شئون اللاعبين، محمد جمال مدير كورة ، محمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الفريق .

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