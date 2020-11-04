شاهد.. تفاصيل الانتهاء من مسودة لائحة مجلس الشيوخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنهم انتهوا من مسودة لائحة مجلس الشيوخ بعد مناقشات ديموقراطية بين الأعضاء.

وأشارت "فوزي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن لجنة رفيعة المستوى من كافة التشريعات ناقشت مشروع اللائحة الذي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

وأضاف أنه تم إتاحة الفرصة للجميع بمختلف التخصصات حتى تخرج اللائحة بالشكل الذي يليق بمجلس الشيوخ.

وكان استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق.

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل السابق: "أقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ وهو له سمعته في القضاء ونفخر بتوليه المسئولية فهو شرف وقامة كبيرة ومثل مُشرف للقامات القضائية".

وتابع وزير العدل السابق، قائلا:" نقدم التهنئة لمصر بتوليه المنصب وهو طوال حياته مثال يُحتذى به في القضاء وله أحكامه القضائية المعروفة للجميع وسيكون إضافة كبيرة في العمل البرلماني".

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أُرحب بأخي الكبير حيث كان لنا الشرف أن تزاملنا في القضاء لأعوام طويلة وتعلمنا منه الكثير في العديد من المجالات ونتمنى له عمر مديد كي نتعلم منه أكثر وأكثر.

وكان قد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، أمس الاثنين، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية دور الصحافة في تغطية القضايا التشريعية، مؤكدًا وجود كتيبة من الصحفيين المتميزين يقومون بتغطية أخبار المؤسسة التشريعية.

من جانبه، قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "جئت اليوم لتقديم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسته لمجلس الشيوخ وهو قامة قانونية كبيرة واسم معروف في المجال القانوني والسلك القضائي".

وقال: "نحتاج في الفترة القادمة أن يكون مجلس الشيوخ صوبة للدراسات القانونية والسياسية ويقدم وجوه سياسية فاعلة في السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن المجلس يضم مجموعة من شيوخ المهنة والشباب وسيكون تجربة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام على أتم استعداد للتعاون مع مجلس الشيوخ، قائلا: "هدفنا واحد وهو مساندة الدولة المصرية والدفاع عنها في كل مواقفها، ونمثل خط دفاع قوى عن الدولة المصرية بمفهومها الكبير ليس رئيس ولا نظام حكم وإنما الشعب، والعلم، والنشيد، وكلها معاني مقدسة ندافع عنها".

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وكيل مجلس الشيوخ مسانده مصر لائحة مجلس الشيوخ فيبي فوزي النائبة فيبي فوزي الأعلي

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