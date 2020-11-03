بريطانيا تسجل قفزة حادة للوفيات اليومية بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 397 وفاة جديدة بفيروس كورونا في قفزة حادة لمؤشر ضحايا الجائحة بالمملكة المتحدة.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20018، ليصل إلى مستوى 1073882 حالة.

 

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت بريطانيا يوم 31 أكتوبر 21915 إصابة بالفيروس، وفي 1 نوفمبر 23254 حالة، وفي 2 نوفمبر 18950.

 

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 397 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 47250 حالة.

 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا حيث سبق أن بلغ يوم 31 أكتوبر 326 حالة، وفي 1 نوفمبر 162، وفي 2 نوفمبر 136.

 

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

 

ومع ارتفاع مؤشرات الجائحة أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، فرض الإغلاق العام الثاني في البلاد بسبب الفيروس ليستمر مدة شهر.

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