محافظ بني سويف: تلقينا 110 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء قد بلغ 109 ألف و940 طلبا، وذلك بعد تقديم 431 طلبًا "اليوم" بواقع 143 طلبا ببني سويف، و89طلبا بناصر، و127 بالواسطى، و17 طلبًا في مركز ببا، و13 طلبًا باهناسيا، و20 طلبًا بسمسطا، و22 طلبًا بالفشن.

وأشار محافظ بني سويف، في بيان له، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

ولفت المحافظ عن تكليفاته لرؤساء المدن ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

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