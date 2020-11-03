فخر ونعتز بعلمنا.. حسين الجسمي يحتفل بيوم العلم الإماراتي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل المطرب حسين الجسمي بيوم العلم الإماراتي الذى يحل اليوم الثالث من شهر نوفمبر.

ونشر حسين الجسمي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الجسمي وهو يقبل العلم الإماراتي وكتب : فخر ونعتز بعلمنا ، راية العز والمجد والفخر والعزم.

والجدير ذكره أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "بالبنط العريض" والتى حققت نجاحاً كبيراً ومازال يحسد حسين الچسمي نجاحاها حيث وصلت 211 مليون مشاهدة. 

بالبنط العريض" من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

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