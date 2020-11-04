"عكاشة": ترامب كان سيحسم الانتخابات الأمريكية بسهولة لولا جائحة كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
شيماء حسن
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قال اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن دونالد ترامب كان سيحسم الانتخابات الأمريكية بسهولة ما لم تحدث جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة خصمت بشكل كبير من انجازاته وهو ما استغله الحزب الديمقراطي ممثلُا في جو بايدن.

وأضاف "عكاشة" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "كان لترامب ميراث كبير مع المواطن الأمريكي بعد قيامه بتوفير فرص العمل وتوطين بعض الصناعات داخل الولايات الأمريكية كان هذا الميراث كفيلًا برفع أسهم ترامب بصورة كبيرة لولا أزمة جائحة كورونا".

وتابع: "تعامل ترامب المرتبك في بداية الجائحة وحالة الاستعلاء وإنكار الأمر في البداية ومحاولة تصوير الفيروس على أنه خدعة صينية كان كفيلًا بتصاعد المشكلات وسقوط الضحايا وارتفاع أعداد المصابين وتراجع المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة وهذا تسبب في الخصم من نجاحات ترامب على أرض الواقع".

واستطرد: "الحزب الديمقراطي استغل هذه الجائحة وتعامل ترامب الخاطئ معها، وبدأت تلعب على مسألة العودة إلى دولة المؤسسات التي كانت ربما تدير الأزمة بصورة مختلفة تساعد على تقليل أعداد الوفيات والمصابين ومواجهة مختلفة للهبوط الاقتصادي الكبير".

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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