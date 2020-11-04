عاجل.. بايدن: لو تم انتخابي سنتخطى أزمة كورونا

قال المرشح الأمريكي جو بايدن: "لو تم انتخابي سنتخطى أزمة كورونا"، موضحًا أن أكثر من 54% من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن من النساء، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأضاف: "سنتجاوز أزمة كورونا، وندعم الطبقة الوسطى، وسأكون رئيسًا لكل الولايات المتحدة"، مؤكدًا أنه سيكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى.



