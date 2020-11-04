عاجل.. بايدن: لو تم انتخابي سنتخطى أزمة كورونا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
جو بايدن
جو بايدن
أمنية فوزي
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قال المرشح الأمريكي جو بايدن: "لو تم انتخابي سنتخطى أزمة كورونا"، موضحًا أن أكثر من 54% من الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة حتى الآن من النساء، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "سنتجاوز أزمة كورونا، وندعم الطبقة الوسطى، وسأكون رئيسًا لكل الولايات المتحدة"، مؤكدًا أنه سيكون هناك ناخبون في انتخابات الرئاسة أكثر من أي وقت مضى.

واستكمل "بايدن": "أعدكم بأننا سنفوز بانتخابات الرئاسة، وعندما أرتكب خطئًا سأعترف بذلك".

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