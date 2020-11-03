تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد المنتخب الوطني الأول للدخول في معسكر، استعدادا لخوض مباراتي توجو، والتي ستقام يوم الرابع عشر والسابع عشر من نفس الشهر.

وتقام مباراتي توجو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

حيث أصبح ترتيب قادة المنتخب الوطني بعد استبعاد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمنضم مؤخرا لبيراميدز، كالتالي:

 عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ثم عمرو السولية لاعب الأهلي ثم محمد صلاح نجم نادي ليفربول، ثم محمد النني لاعب نادي أرسنال، ثم أحمد حجازي المنتقل حديثًا لصفوف اتحاد جدة السعودي.

حيث سيتم اعتماد هذا الترتيب، في حال اعتماد الأقدمية في تحديد من يحمل شارة قيادة المنتخب.

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