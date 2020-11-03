هل يرحل ميسي إلى الدوري الإيطالي ؟

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع النادي الكتالوني لأن عقده الحالي ينتهي عقب نهاية الموسم.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن ليونيل ميسي يمتلك عرضًا مغرياً من إنتر ميلان الإيطالي للإنتقال إليهم مجانًا في الصيف المقبل.

وأفاد الموقع الإسباني بأن تجديد عقد ميسي مع النادي الكتالوني لايزال معقدًا للغاية على الرغم من إستقاله جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ليونيل ميسي كان قد أرسل بروفاكس لإدارة البلوجرانا في الصيف الماضي طلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق مجانًا قبل أن يقرر البرغوث الأرجنتيني في نهاية الأمر الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.

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