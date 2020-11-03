محمد السبكي يمازح جمهوره بصورة من كواليس فيلم "ثانية واحدة"

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مازح المنتج محمد السبكي جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر السبكي صورة من كواليس فيلمه الجديد "ثانية واحدة" ، وظهر بالصورة مصطفى خاطر برفقة الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب أحمد شيبة وهو نائم على سرير ، وهم يقلدونه وكأنه يغني.



وعلق محمد السبكي على الصورة وكتب : اصحى يا شيبة بدل ما يغفلوك.



فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.



والفيلم إخراج: أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.