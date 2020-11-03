خبير اقتصادي: قرار تحرير سعر الصرف أحدث توازن خلال جائحة كورونا

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وصفت سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، قرار تحرير سعر الصرف بـ"الجريء" وخطوة أساسية ومهمة للقيام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ساعدت بصورة كبيرة على إحداث نوع من التوازن خلال جائحة كورونا.



وقالت "سهر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن هذا القرار كان من ضمن خطة النهوض بالاستثمار، مشيرة إلى أن هذا القرار ساعد على وفرة العملة بالبنوك المصرية بعيدًا عن السوق السوداء.



وأضافت أن هذا القرار ساعد على زيادة الاستثمارات بعد اطمئنان المستثمر بإمكانية الحصول على العائد من استثمارهم باعتباره من أهم أسس بناء الاستثمار بصورة صحيحة، لافتة إلى أن هذا القرار عمل على تشجيع المناخ الاستثماري في مصر.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.