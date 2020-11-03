مدرب دينامو كييف يكشف المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا

كشف ميرسيا لوشيسكو المدير الفني لفريق دينامو كييف الاوكراني عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.

وقال مدرب كييف في تصريحاته اليوم: : بصراحة لا أعتقد أن مستوى برشلونة يؤهله للفوز بدوري الأبطال، مانشستر سيتي وبايرن وباريس سان جيرمان أفضل.

واضاف: بالنسبة لـ برشلونة، اللعب في أوروبا أسهل من إسبانيا. لأن في إسبانيا الأندية تعرفهم.

وتابع: كمُدرب كان من الأفضل أن نلعب هذه المُباراة لاحقاً. لكن علينا اللعب غداً وسنلعب.. لدينا 13 لاعب فقط مُتاح غداً.

وواصل: كنا نتمنى ان تكون لدينا حالة ايجابية ومن ثم تتأجل المُباراة ليوم اخر، كان من الصعب الانتظار 5 ساعات لمعرفة نتائج المسحات وما إذا كنا قادرين على اللعب غداً.. لكن كل شخص بخير ويمكننا اللعب غداً.