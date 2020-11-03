مدرب دينامو كييف يكشف المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
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كشف ميرسيا لوشيسكو المدير الفني لفريق دينامو كييف الاوكراني عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.

وقال مدرب كييف في تصريحاته اليوم: : بصراحة لا أعتقد أن مستوى برشلونة يؤهله للفوز بدوري الأبطال، مانشستر سيتي وبايرن وباريس سان جيرمان أفضل.

واضاف: بالنسبة لـ برشلونة، اللعب في أوروبا أسهل من إسبانيا. لأن في إسبانيا الأندية تعرفهم.

وتابع: كمُدرب كان من الأفضل أن نلعب هذه المُباراة لاحقاً. لكن علينا اللعب غداً وسنلعب.. لدينا 13 لاعب فقط مُتاح غداً.

وواصل:  كنا نتمنى ان تكون لدينا حالة ايجابية ومن ثم تتأجل المُباراة ليوم اخر، كان من الصعب الانتظار 5 ساعات لمعرفة نتائج المسحات وما إذا كنا قادرين على اللعب غداً.. لكن كل شخص بخير ويمكننا اللعب غداً.

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