رقصة ترامب ووعود بايدن.. مشاهد من انتخابات الرئاسة الأمريكية

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انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التى يتنافس خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهورى، وجو بايدن، المرشح الديمقراطى، الذى كان يشغل منصب نائب الرئيس فى ولاية الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.



وتضمنت انتخابات الرئاسة الأمريكية، التى شهدت إقبالا مكثفا من جانب الناخبين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة الجديد، مشاهد عدة.





ترامب يشجع الأمريكيين على التصويت



على طريقته، نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، يظهر فيه وهو يرقص بين حشد من انصاره ومؤيديه، وكتب عليه عبارات تشجع الأمريكيين على التصويت.



بايدن يلقى كلمة أمام الناخبين فى بنسلفانيا



أما المرشح الديمقراطى جو بايدن، فقد زار ولاية بنسلفانيا، وألقى كلمة أمام حشد من الناخبين، قال فيها: "عدت اليوم كما أعود فى كل صيف إلى هنا، ألتقى بالأشخاص القريبين منى، وأردت أن ألقى كلمة فى هذه الولاية التى تعنى لى الكثير ولأجدادى أيضا، ولكى أرى مجريات الأمور هنا".



وأضاف بايدن: "يهمنا جدا التركيز على مسألة الوظائف فى هذه الولاية، لأن الأمر يتعلق بالكرامة والاحترام، لقد تجولت فى عدد من الولايات وتحدثت عن مسائل كثيرة، وأنا هنا اليوم لكى نتحدث عن أهمية الكرامة، وأن نعيد هذه الكرامة والاحترام للبيت الأبيض، فهذا يعتبر من الأولويات بالنسبة إلينا".



وتابع بايدن: "هناك ظروف سيئة جدا فى هذا البلد، ولا بد أن نقوم بمعالجتها، وتعرفون أن هناك الكثير من الأشخاص الذين عانوا الأمرين على مدى حياتهم، نود أن نحسن ظروفهم من خلال العمل على سلسلة من الأمور التى تحتاج إلى الحلول، فالطبقة الوسطى بحاجة إلى المساعدة، ولقد اخترت أن أترشح، وأن أقوم بهذه الحملة الانتخابية، كى أعمل على حل هذه المشاغل التى تهم كل الأمريكيين.. إنه لشرف كبير لى أن أكون مرشحا وأن أخدم الأمريكيين".



مجلة أمريكية تغير شعارها



وفى لقطة تاريخية، استبدلت مجلة تايم الأمريكية "TIME" اسمها وشعارها بكلمة صوّت "VOTE".



وكتبت المجلة الأمريكية، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "هنا، فى الإصدار الأخير، استبدلت TIME شعارها على الغلاف، لأول مرة فى تاريخها الممتد لما يقرب من 100 عام".



سيدة أمريكا الأولى تدلى بصوتها



أدلت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المرشح لفترة رئاسية جديدة، بصوتها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى ولاية فلوريدا.



وكان الرئيس ترامب قد أدلى بصوته فى الفترة التى سبقت موعد الانتخاب، وكذلك فعل المرشح الديمقراطى جو بايدن.





محامى ترامب السابق يلمح لتصويته لبايدن





يبدو أن المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مايكل كوهين، أدلى بصوته لمرشح الرئاسة الديمقراطى جو بايدن، ونائبته السناتور كامالا هاريس.



ونشر كوهين، صباح اليوم الثلاثاء، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر فيها وهو يحمل ملصق "لقد قمت بالتصويت"، وأرفق الصورة بالقول: "خمنوا ماذا فعلت هذا الصباح.. مشرق ومبكر؟ #VOTEJoeBidenKamalaHarris # BidenHarris2020 #MeaCulpa #Disloyal".



وعبارة "Mea Culpa" تعني "خطئي" و"Disloyal- غير وفي" وهو وصف شائع استخدمه كوهين لنفسه منذ تركه الوظيفة مع ترامب، مع كتابه الشامل بعنوان " مذكرات خائن".



ويبدو أن استخدامه لهذه الوسوم يشير إلى شعوره بالذنب تجاه عمله لصالح ترامب.



وكان كوهين أحد أكثر الحلفاء الموثوق بهم لترامب، لكنه اعترف في عام 2016 بدفع أموال لامرأتين للتكتم على العلاقات التي كانت تربطهما مع ترامب، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.



وفي عام 2018، حُكم على كوهين بالسجن 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أوائل مايو في ظل مخاوف من فيروس كورونا، حيث يقضي الآن بقية عقوبته قيد الإقامة الجبرية.



100 مليون أمريكى أدلوا بأصواتهم مبكرا



أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا فى الانتخابات الرئاسية، فى أعلى رقم فى التاريخ الأمريكى.



يذكر أن نحو 240 مليون أمريكى مسجلون للتصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.





بدء فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر



بدأت بعض الولايات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرز أصوات المقترعين فى التصويت المبكر، فى الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم.



وبحسب "سكاى نيوز عربية"، بدأ فرز أصوات المقترعين فى التصويت المبكر، فى كل من: فلوريدا، وجورجيا، وأريزونا، وكارولينا الشمالية، ونيفادا.



وأظهر التعداد الذى أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التى أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72% من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016، وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب جائحة كورونا.