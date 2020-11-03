بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نوال بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان قصير أسود مكشوف الصدر، وعلقت على الصورة قائله:"بمجرد أن تتعلم كيف تصنع سعادتك بنفسك ، لا أحد يستطيع أن يأخذها منك".

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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