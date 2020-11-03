دينامو كييف يواجه برشلونة بـ13 لاعبًا بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر الرومانى ميرسيا لوشيسكو المدير الفنى لفريق دينامو كييف الأوكرانى، عن قلقه من  مواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب "كامب نو" فى دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا بـ13 لاعبًا فقط نتيجة إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا.


 وقال لوشيسكو فى المؤتمر الصحفى للقاء: "كان من الصعب الانتظار 5 ساعات لمعرفة نتائج المسحات وما إذا كنا قادرين على اللعب غداً، لكن الحمدلله كل شخص بخير ويمكننا اللعب غداً، لدينا 13 لاعبا فقط متاح غدًا، كمدرب، كان من الأفضل أن نلعب هذه المباراة لاحقا، لكن علينا اللعب غدًا وسنلعب، بالنسبة لـ برشلونة، اللعب فى أوروبا أسهل من إسبانيا، لأن فى إسبانيا الأندية تعرف طريقة لعبهم جيدا".

وأضاف: "ميسى يقوم بعمل مذهل، لا يفكر فى نفسه بل فى الفريق، يلعب فى جميع أنحاء الملعب ويقوم بواجباته وواجبات غيره، يقاتل ويسجل الأهداف لأنه يريد مساعدة اللاعبين الشباب، انه يضحى بنفسه من أجل الفريق".


وأختتم: "برشلونة لديه لاعبون موهبون لكنهم يحتاجون إلى الوقت، لهذا السبب الأمر متوقف على ما يفعله ميسى خلال المباراة، عليه أن يلعب فى جميع أنحاء الملعب وليس فقط يسجل الأهداف، بصراحة لا أعتقد أن مستوى برشلونة يؤهله للفوز بدورى الأبطال، مانشستر سيتى وبايرن وسان جيرمان أفضل".

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