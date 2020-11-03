مانشستر سيتي يسعى للحفاظ على نجمي الفريق

كشفت تقارير صحفية بريطانية مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط للحفاظ على ثنائي الفريق البلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينج لأطول فترة ممكنة.





وأكد موقع 90 دقيقة البريطاني أن مانشستر سيتي الإنجليزي على إستعداد لجعل كلا من دي بروين وسترليج يحصلون على الرواتب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي.





وأفاد الموقع البريطاني بأن عقد رحيم سترلينج البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي في صيف 2023 في حين أن كيفين دي بروين البالغ من العمر 29 عامًا ينتهي عقده أيضًا في 2023.





وأشار الموقع البريطاني إلى أن سترلينج خاض مع المان سيتي حتى الآن 253 مباراة وسجل 105 هدفًا وصنع 79 هدف آخرين بينما خاض دي بروين حتى الآن 230 مباراة مع مانشستر وسجل 58 هدفًا وصنع 93 هدف آخرين.



