الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا





تلقى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ضربة قوية قبل مواجهة الرجاء الرياضي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.





تأكد غياب يوسف أوباما عن مباراة الزمالك والرجاء





تأكد غياب يوسف أوباما مهاجم الزمالك عن مباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء غدًا الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال أفريقيا.





وجاء غياب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد نصيحة طبية بعدم الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي نظرا لعدم اكتمال شفاءه بنسبة 100٪.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أوباما يعاني من إصابة في الركبة وهو ما يجعل مشاركته في المباراة صعبة.





ومن المنتظر أن يخضع يوسف أوباما، لأشعة جديدة اليوم الثلاثاء لتحديد موعد عودته للتدريبات وإمكانية مشاركته في المباراة النهائية للبطولة في حالة تأهل الزمالك.



