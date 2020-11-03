أول رد من جامعة الإسكندرية في واقعة إهانة مُدرس للقرآن الكريم (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:29 م
محمد رجب - دينا حسن
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نفت جامعة الإسكندرية في أول رد لها، عن إنتماء عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي للجامعة.

وقالت الجامعة، في بيان لها، قبل قليل، تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع مصور، شكوى طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالإسكندريه ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

وأوضحت الجامعة، أن عضو هيئة التدريس صاحب الواقعة لا ينتمي لجامعة الإسكندرية، وأن معهد الخدمة الإجتماعية تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولايتبع جامعة الإسكندرية، وقد وجه وزير التعليم العالي بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل في ما تم تداوله مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق.

وكان أثار مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غضب رواد الموقع، حيث عرض الفيديو مناقشة بين دكتور في معهد الخدمة الاجتماعية بمحرم بك في الإسكندرية، وطلبة المعهد، والذي تطرق لإهانة الأستاذ الجامعي القرآن الكريم.

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