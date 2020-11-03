باسم علي يُطالب الأهلي بتحديد مصيره

طالب باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمعار إلى فريق الجونة، تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل.





وانتهت إعارة باسم علي مع الجونة، بنهاية الموسم الجاري، والتي امتدت لمدة موسم وحيد.





وحسب مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، فإن باسم علي يطالب بالرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.





وأوضحت أن اللاعب طلب الجلوس مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، من أجل السماح له بالرحيل عن القلعة الحمراء.





ويرفض باسم علي الخروج على سبيل الإعارة ويريد مغادرة الأهلي بالبيع النهائي.



