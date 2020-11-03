في بيان رسمي.. الإسماعيلي يعلن الموقف النهائي لباهر المحمدي
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:22 م
الفجر الرياضي
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كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، عن موقف باهر المحمدي، مدافع وقائد الفريق، النهائي من الرحيل عن القلعة الصفراء.
وقال وحيد، في بيان رسمي:
"لا صحة لما تردد حول الدخول في صفقة تبادلية مع أحد الأندية، تشمل انتقال باهر المحمدي للفريق المنافس، مجلس الإدارة لن يستغنى عن أي لاعب من الأعمده الرئيسية سواء بالبيع أو بصفقات تبادلية، لاسيما أن النادي يعمل على التعاقدات مع لاعبين متميزين، بالإضافة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي".
وأضاف: "ليس من المعقول أن يتم الاستغناء عن أبرز لاعبي الفريق، ولا صحة للأنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيتم الاستغناء عنها هذا الموسم".
وتابع الببان: "أود أن أطمئن جماهير الدراويش بأن لجنة التعاقدات ومجلس الإدارة، يسابقان الزمن لإنهاء تعاقدات متميزة جدا، ولم يتبق سوى رتوش بسيطة حتى يتم الإعلان عن صفقات تليق باسم وجماهيرية النادي، فهدفنا عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية منافسا وحاصدا للألقاب من خلال التعاقدات المميزة، وبدعم من الجماهير المحبة للفريق".
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