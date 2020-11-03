في بيان رسمي.. الإسماعيلي يعلن الموقف النهائي لباهر المحمدي

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، عن موقف باهر المحمدي، مدافع وقائد الفريق، النهائي من الرحيل عن القلعة الصفراء.





وقال وحيد، في بيان رسمي:





"لا صحة لما تردد حول الدخول في صفقة تبادلية مع أحد الأندية، تشمل انتقال باهر المحمدي للفريق المنافس، مجلس الإدارة لن يستغنى عن أي لاعب من الأعمده الرئيسية سواء بالبيع أو بصفقات تبادلية، لاسيما أن النادي يعمل على التعاقدات مع لاعبين متميزين، بالإضافة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي".





وأضاف: "ليس من المعقول أن يتم الاستغناء عن أبرز لاعبي الفريق، ولا صحة للأنباء التي ترددت عن تحديد أسماء بعينها سيتم الاستغناء عنها هذا الموسم".



