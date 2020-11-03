لاعب الرجاء يتوعد الزمالك في موقعة الغد

أكد عبد الرحيم الشاكير لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، ، أنه على ثقته في قدرة "النسور" على العودة في النتيجة أمام الزمالك في لقاء الغد، بعد خسارة الفريق الأخضر ذهابًا (0-1)، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب محمد الخامس.





وقال الشاكير في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف): "يمكننا القيام بذلك، فالرجاء كان غير محظوظ بالخسارة في الذهاب، لأننا سيطرنا على المباراة من خلال الاستحواذ".





وغاب الشاكير عن مباراة الذهاب بالبيضاء، لكنه حاضر ضمن قائمة الرجاء في مواجهة الزمالك، مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن إياب نصف النهائي.





وفي نفس السياق أكد جمال سلامى، المدير الفنى لنادى الرجاء المغربى، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الزمالك فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وكيفية تعويض الخسارة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بالمغرب.



