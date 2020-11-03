لاعب الرجاء يتوعد الزمالك في موقعة الغد
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:16 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد عبد الرحيم الشاكير لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، ، أنه على ثقته في قدرة "النسور" على العودة في النتيجة أمام الزمالك في لقاء الغد، بعد خسارة الفريق الأخضر ذهابًا (0-1)، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم على ملعب محمد الخامس.
وقال الشاكير في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف): "يمكننا القيام بذلك، فالرجاء كان غير محظوظ بالخسارة في الذهاب، لأننا سيطرنا على المباراة من خلال الاستحواذ".
وغاب الشاكير عن مباراة الذهاب بالبيضاء، لكنه حاضر ضمن قائمة الرجاء في مواجهة الزمالك، مساء غدٍ الأربعاء فى المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي، ضمن إياب نصف النهائي.
وفي نفس السياق أكد جمال سلامى، المدير الفنى لنادى الرجاء المغربى، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الزمالك فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وكيفية تعويض الخسارة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب بالمغرب.
وقال سلامى، فى تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية، "لا شك أن تأجيل المباراة أتاح لنا فرصة استعادة عدد كبير من اللاعبين الذي تعافوا من الوباء وعادوا بالتدريج للحصص التدريبية، بل ومكننا أيضا من استرجاع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الذهاب بسبب إصابات عضلية، إلا أن تأثير عدم الانتظام بشكل جماعي في التدريبات بوقت كاف سيؤثر على الجانب البدنى، إلا أنه فى مثل هذه المباريات الروح الجماعية هي ما يتحكم في المجموعة، ولاعبو الرجاء قدموا خلال هذا الموسم أمثلة كثيرة لقوة هذه الروح الجماعية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا