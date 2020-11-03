إلهام شاهين بصحبة أحمد السقا من حفل زفاف درة

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شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت إلهام بالصورة برفقة الفنان أحمد السقا من عقد قران الفنانة درة الذى عُقد أمس فى أحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأقارب ومجموعة من الأصدقاء من داخل الوسط الفني خارجه.



واحتفلت بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وأطلت درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.



يشار أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها، وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي، واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.



الجدير ذكره أن آخر أعمال الهام شاهين فيلم "حظر تجول"، يشارك إلهام شاهين ببطولته ، كلاً من أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.



وتتزوج إلهام شاهين، خلال الأحداث من كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التي تتورط في مشكلة كبيرة تتسبب فى دخول والدتها للسجن.