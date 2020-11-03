ضربه بعصا.. ننشر صورة الطفل الذي عثر عليه داخل جوال بكرداسة
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:17 م
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر"، على صورة الطفل "شكوكو"، والذي عثر عليه قتيلا داخل جوال بصندوق قمامة بكرداسة.
كشفت التحقيقات، في واقعة العثور على جثة طفل بداخل جوال داخل صندوق قمامة بمنطقة كرداسة،أن الطفل لا يتجاوز ال١٢ عاما، وأن وراء ارتكاب الجريمة طفل يقطن بمنطقة بولاق، يبلغ من العمر ١٧ عاما.
حيث اعترف الطفل، انه قام باصطحاب المجني عليه إلى منزله وضربه ضربة مميتة بعصا، بعد أن قيد المجني عليه، وقام بلفه في "كيس وجوال"، للتخلص من الجثة، بعد أن استحوذ على التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته، وبعد ذلك تم إلقاءه في صندوق قمامة في منطقة كرداسة
البداية، عندما تلقى قسم شرطة كرداسة إشارة بوجود جوال مربوط من العنق وبفحصة تبين أنه لطفل، وبه إصابات عديدة
وعلى الفور قامت قوة من قسم كرداسة بالتحريات الدقيقة اللازمة لكشف غموض الجريمة، حيث تبين في التحريات الأولية أنه لا يوجد محضر بتغيب أحد الأطفال في دائرة القسم، لكن في محيط دائرة قسم بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بتغيب الطفل القتيل "شكوكو" وتم تعقب كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفل، وبتفريغ محتواها، تحددت هوية الجاني، يبلغ من العمر 17 عاما، والذي يسكن في ببولاق الدكرور.
تم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
كشفت التحقيقات، في واقعة العثور على جثة طفل بداخل جوال داخل صندوق قمامة بمنطقة كرداسة،أن الطفل لا يتجاوز ال١٢ عاما، وأن وراء ارتكاب الجريمة طفل يقطن بمنطقة بولاق، يبلغ من العمر ١٧ عاما.
حيث اعترف الطفل، انه قام باصطحاب المجني عليه إلى منزله وضربه ضربة مميتة بعصا، بعد أن قيد المجني عليه، وقام بلفه في "كيس وجوال"، للتخلص من الجثة، بعد أن استحوذ على التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته، وبعد ذلك تم إلقاءه في صندوق قمامة في منطقة كرداسة
البداية، عندما تلقى قسم شرطة كرداسة إشارة بوجود جوال مربوط من العنق وبفحصة تبين أنه لطفل، وبه إصابات عديدة
وعلى الفور قامت قوة من قسم كرداسة بالتحريات الدقيقة اللازمة لكشف غموض الجريمة، حيث تبين في التحريات الأولية أنه لا يوجد محضر بتغيب أحد الأطفال في دائرة القسم، لكن في محيط دائرة قسم بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بتغيب الطفل القتيل "شكوكو" وتم تعقب كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفل، وبتفريغ محتواها، تحددت هوية الجاني، يبلغ من العمر 17 عاما، والذي يسكن في ببولاق الدكرور.
تم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.