قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:21 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وتحول الأنظار لانتخابات الرئاسة.


وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة التي تنعقد اليوم مع ميل استطلاعات الرأي للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيحظى بليلة عظيمة لصالحه في الانتخابات الأمريكية.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي بنحو 1.1 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1 بالمائة أو ما يوازي 17.90 دولار إلى 1910.40 دولار لأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة 1908.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.35.

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