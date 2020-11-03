كارمن سليمان تصعد علي أغنية "كلام كلام'" وتتألق بالأبيض

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تألقت الفنانة كارمن سليمان، بفستان يحمل اللون الابيض وصعدت علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية علي انغام 'كلام كلام' وذلك خلال فعاليات مهرجان الموسيقي العربية.





ومن المقرر أن تقدم عدد من الاغاني منها انا بستناك وحبيتك تنسيت النوم و لما تشوفك عيني وكان ياما كان وربنا يخليك لقلبي وعلي عش الحب ولينا رقصة ونصرة قوية .





يشهد مهرجان الموسيقي العربية في دروته الـ 29 والذي يقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



وتواصل دار الأوبرا المصرية في الإجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة والتعقيم بالإضافة لارتداء الكمامات.



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