قامات الإذاعة.. رائدة الحوارات الأذاعية.. ما لا تعرفه عن آمال العمدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

قامات الإذاعة اليوم عن رائدة الحوارات الإذاعية وهي الإذاعية الكبيرة آمال العمدة.

ولدت آمال العمدة بالأقصر عام 1941 تنتمي إلى بيت العمدة جورجي موسى، تزوجت من الإعلامي مفيد فوزي وأنجبا الصحفية الإعلامية والشاعرة حنان مفيد فوزي.

عملت في اذاعه الشباب ثم تم اختيارها لكفاءتها لتنضم إلي إذاعة الشرق الأوسط لتقديم سهرة أسبوعية بعنوان "ساعه زمان " لمدة ١٥ سنه مع أعمدة الفكر والفن والسياسة ثم انضمت إلى إذاعة البرنامج العام لتقديم برنامج "صحبة وأنا معهم".

كان يذاع قبل منتصف ليل الاربعاء بربع ساعه على "اذاعة البرنامج العام" وتم توثيق 75 حلقة من أهم حلقاتها الإذاعية في ثلاثة كتب نفذت بعد رحيلها تحمل نفس اسم برنامجها "صحبه وأنا معهم".

قدمت الكثير من البرامج الناجحة بالبرنامج العام بالاذاعة المصرية، وعملت لقاءات مع كبار الكتاب والادباء والمشاهير امثال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ونزار قباني وفكري أباظة ويحيى حقي ورشدي صالح وأنيس منصور وفاتن حمامة ومحمد عبد الوهاب وزكريا الحجاوي ومنى قطان وعمار الشريعي وعبد الحليم حافظ وغيرهم، وكانت لسان حال المواطن المصري في برامجها الاذاعية.

وقامت بكتابة كتابين وهم: كتاب "عقدتي" عبارة عن ملخص من ثلاثين حلقة مع النجوم والكتاب والسياسيين، وكتاب شعر نثر "البوح بعد الصمت".

حصلت علي عشرات الجوائز ومئات الشهادات التقديرية تحت مسمي رائدة الحوارات الإذاعية من مهرجانات محلية ودولية وكرمت من قبل وزارات وسفارات.

ومن أشهر البرامج الرمضانية لـ آمال العمدة وهي "ابنتي من المشاهير"، "زوجي من المشاهير"، و"زوجتي من المشاهير".

قال عنها زوجها المحاور الكبير مفيد فوزي: "دخلت دماغي من خطاب أرسلته له مكون من 170 صفحة، وكانت تعلق فيه على مقالات صحفية كتبتها، وكنت حينها أعمل في شركة سياحة، ورآتها لأول مرة في الأقصر قائلًا: "كنت فاكرها إيطالية لكن طلعت مصرية صعيدية".

رحلت عن عالمنا الإذاعية الكبيرة آمال العمدة، في مارس عام 2001 عن عمر ناهز 60 عامًا.

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 3 ساعات

في بيان رسمي.. الإسماعيلي يعلن الموقف النهائي لباهر المحمدي

منذ أقل من ساعة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه