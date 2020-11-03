قامات الإذاعة.. رائدة الحوارات الأذاعية.. ما لا تعرفه عن آمال العمدة

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قامات الإذاعة اليوم عن رائدة الحوارات الإذاعية وهي الإذاعية الكبيرة آمال العمدة.



ولدت آمال العمدة بالأقصر عام 1941 تنتمي إلى بيت العمدة جورجي موسى، تزوجت من الإعلامي مفيد فوزي وأنجبا الصحفية الإعلامية والشاعرة حنان مفيد فوزي.



عملت في اذاعه الشباب ثم تم اختيارها لكفاءتها لتنضم إلي إذاعة الشرق الأوسط لتقديم سهرة أسبوعية بعنوان "ساعه زمان " لمدة ١٥ سنه مع أعمدة الفكر والفن والسياسة ثم انضمت إلى إذاعة البرنامج العام لتقديم برنامج "صحبة وأنا معهم".



كان يذاع قبل منتصف ليل الاربعاء بربع ساعه على "اذاعة البرنامج العام" وتم توثيق 75 حلقة من أهم حلقاتها الإذاعية في ثلاثة كتب نفذت بعد رحيلها تحمل نفس اسم برنامجها "صحبه وأنا معهم".



قدمت الكثير من البرامج الناجحة بالبرنامج العام بالاذاعة المصرية، وعملت لقاءات مع كبار الكتاب والادباء والمشاهير امثال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس ونزار قباني وفكري أباظة ويحيى حقي ورشدي صالح وأنيس منصور وفاتن حمامة ومحمد عبد الوهاب وزكريا الحجاوي ومنى قطان وعمار الشريعي وعبد الحليم حافظ وغيرهم، وكانت لسان حال المواطن المصري في برامجها الاذاعية.



وقامت بكتابة كتابين وهم: كتاب "عقدتي" عبارة عن ملخص من ثلاثين حلقة مع النجوم والكتاب والسياسيين، وكتاب شعر نثر "البوح بعد الصمت".



حصلت علي عشرات الجوائز ومئات الشهادات التقديرية تحت مسمي رائدة الحوارات الإذاعية من مهرجانات محلية ودولية وكرمت من قبل وزارات وسفارات.



ومن أشهر البرامج الرمضانية لـ آمال العمدة وهي "ابنتي من المشاهير"، "زوجي من المشاهير"، و"زوجتي من المشاهير".



قال عنها زوجها المحاور الكبير مفيد فوزي: "دخلت دماغي من خطاب أرسلته له مكون من 170 صفحة، وكانت تعلق فيه على مقالات صحفية كتبتها، وكنت حينها أعمل في شركة سياحة، ورآتها لأول مرة في الأقصر قائلًا: "كنت فاكرها إيطالية لكن طلعت مصرية صعيدية".



رحلت عن عالمنا الإذاعية الكبيرة آمال العمدة، في مارس عام 2001 عن عمر ناهز 60 عامًا.



