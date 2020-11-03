رانيا منصور تنشر كواليس مسلسل "أسود فتاح"

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شاركت الفنانة رانيا منصور فيديو من كواليس مسلسل "أسود فاتح" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "منصور" في مشهد من مسلسل "أسود فاتح" وكتبت تعليقا قائله: "فرحة آية ببداية ظهور الشعر..أسود فاتح".



مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.