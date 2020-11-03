الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق









رفض النادي الأهلي فكرة رحيل نجم الفريق محمد مجدي افشة، بعد العروض التي وصلت إلى النادي خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن بيتسو موسيماني رفض فكرة رحيل محمد مجدي افشة عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب عنصر أساسي في كتيبة الفريق خلال الفترة الأخيرة.





وكان عبدالرحمن إسماعيل وكيل أعمال اللاعب قد أكد على وجود عرض رسمي من نادي رينجرز الاسكتلندي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وأرسل نادي صن داونز خلال الساعات القليلة الماضية، عرضا رسميًا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أفشة لكن إدارة النادي رفضت بشكل كامل ونهائي فكرة التفريط في صانع العاب الفريق.





وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن هناك عرض من نادي صن داونز الجنوب إفريقي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



