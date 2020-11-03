الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
Advertisements


رفض النادي الأهلي فكرة رحيل نجم الفريق محمد مجدي افشة، بعد العروض التي وصلت إلى النادي خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن بيتسو موسيماني رفض فكرة رحيل محمد مجدي افشة عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب عنصر أساسي في كتيبة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان عبدالرحمن إسماعيل وكيل أعمال اللاعب قد أكد على وجود عرض رسمي من نادي رينجرز الاسكتلندي للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأرسل نادي صن داونز خلال الساعات القليلة الماضية، عرضا رسميًا للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع أفشة لكن إدارة النادي رفضت بشكل كامل ونهائي فكرة التفريط في صانع العاب الفريق.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن هناك عرض من نادي صن داونز الجنوب إفريقي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

موسيماني يستقر على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ أقل من ساعتين

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"كنت في الجونة وعندي كورونا".. ويجز يعلن إصابته بكورونا ويحذر الجميع

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020: مواعيد مباريات الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.. وانهاء صفقة جديدة

صن داونز يرد على مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من عروض الاحتراف

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه