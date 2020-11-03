محامي ترامب السابق يلمح لتصويته لبايدن

يبدو أن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، أدلى بصوته لمرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن ونائبته السناتور كامالا هاريس.

وقد نشر كوهين صباح الثلاثاء صورة عبر "تويتر" له وهو يحمل ملصق "لقد قمت بالتصويت"، وأرفق الصورة بالقول: "خمنوا ماذا فعلت هذا الصباح.. مشرق ومبكر؟ #VOTEJoeBidenKamalaHarris # BidenHarris2020 #MeaCulpa #Disloyal".

وعبارة "Mea Culpa" تعني "خطئي" و"Disloyal- غير وفي" وهو وصف شائع استخدمه كوهين لنفسه منذ تركه الوظيفة مع ترامب، مع كتابه الشامل بعنوان " مذكرات خائن". ويبدو أن استخدامه لهذه الوسوم يشير إلى شعوره بالذنب تجاه عمله لصالح ترامب.

وكان كوهين أحد أكثر الحلفاء الموثوق بهم لترامب، لكنه اعترف في عام 2016 بدفع أموال لامرأتين للتكتم على العلاقات التي كانت تربطهما مع ترامب، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وفي عام 2018، حُكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، قبل أن يتم إطلاق سراحه في أوائل مايو في ظل مخاوف من فيروس كورونا، حيث يقضي الآن بقية عقوبته قيد الإقامة الجبرية.