مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

أبدى مسئولو نادي الإسماعيلي رغبتهم في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد ياسر ريان المعار إلى صفوف نادي الجونة.





وكثف الإسماعيلي مفاوضاته مع الأهلي من أجل ضم المهاجم على سبيل الإعارة لمدة عام في إطار انتقالات الصيف الحالية.





وحصل اللاعب على وعد من إدارة النادي الإسماعيلي بالحصول على الفرصة كاملة حال الانتقال للقلعة الصفراء فى الموسم الجديد.





ويدرس أحمد ياسر ريان جميع العروض التى وصلته للحصول على خدماته، قبل حسم موقفه من الانتقال للإسماعيلى، حيث يرغب سموحه أيضا ضم اللاعب.





جدير بالذكر أن إعارة ريان مع الجونة قد انتهت بنهاية الموسم الحالي 2019-2020، ويتجه الأهلي لإعارته موسم آخر لعدم وجود فرصة لمشاركته.







